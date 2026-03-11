«А если инопланетяне ответят?» BBC запаниковала из-за эксперимента ученого в прямом эфире

Британский физик и телеведущий Брайан Кокс рассказал, что однажды получил взволнованный звонок от руководства корпорации BBC, обеспокоенного возможным контактом с инопланетянами во время съемок телешоу, пишет Daily Star.

Инцидент произошел во время программы Stargazing, которую Кокс вел вместе с комиком Дарой О’Брайеном. Во время съемок они направили радиотелескоп на далекую звезду с экзопланетой и в шутку обсуждали, что будет, если внеземная цивилизация ответит на сигнал.

Однако руководство BBC отнеслось к эксперименту серьезно. По словам ученого, продюсеры срочно связались с ним, чтобы выяснить, что делать, если сигнал действительно поступит.

«Они спросили: что если мы реально что-то услышим? Можно ли объявить в прямом эфире, что мы обнаружили инопланетную цивилизацию? И кому тогда звонить?» — рассказал Кокс.

Он признался, что никто не знал ответа на этот вопрос. В какой-то момент руководство даже пыталось запретить эксперимент, опасаясь неожиданного результата.

В итоге никакого сигнала получено не было. Сам Кокс в шутку заявил, что в случае настоящего контакта, возможно, позвонил бы в Ватикан.