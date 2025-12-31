Афиша зимних развлечений в Москве и Подмосковье: куда бесплатно сходить на новогодних праздниках

Москва и Подмосковье превратились в настоящую зимнюю сказку. В январе в столичном регионе пройдут различные бесплатные мероприятия для всей семьи: спектакли, мастер-классы, интерактивные программы, концерты и спортивные активности. Куда сходить на новогодних праздниках — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Москва

«Усадьбы Москвы»

Шестой сезон проекта объединяет 15 старинных усадеб и особняков. Более 1 тыс. мероприятий: экскурсии, интерактивные программы, театрализованные лекции, мастер-классы.

Центром проекта станет «Коломенское», где открыты чайная, ретрофотоателье и почтовая станция. В фестивале также участвуют Манежная и Болотная площади, а на Тверском бульваре размещены информационные стенды с программой мероприятий и списком участников. В рамках «Усадеб Москвы» зимой 2025-2026 действует интерактивный экскурсионный маршрут в формате игры-исследования: пройдя его бесплатно, можно собирать баллы и обменивать их на подарки.

Когда: до 28 февраля.

Возрастное ограничение — 0+.

Фото: [ istockphoto.com/Nataly-Nete ]

«Путешествие в Рождество»

Главный зимний фестиваль столицы проводится до 11 января. Участвуют почти 30 городских локаций. Гостей ждут:

автостимуляторы;

мастер-классы по работе с ИИ;

новогодние мастерские;

уроки инжиниринга и робототехники;

изготовление игрушек, открыток и упаковок, театральные эпизоды, видеопоздравления.

Возрастное ограничение — 0+.

ВДНХ — «Вместе теплее»

Каток, музыкальные, театральные и спортивные площадки, «Портал мечтателей» и ТВ-студия. Бесплатные активности:

«Космический квест»;

Интерактивная экскурсия «Жизнь города»;

«Спортивные выходные» — с 3 января;

Танцы и пение;

«Оздоровительный цигун» — с 4 января.

Кроме этого, жителей и гостей Москвы на главной выставке РФ на новогодних праздниках ждет Карусель подарков. Она открывается 2 января и проработает до 11 января.

Возрастное ограничение — 0+.

Фото: [ медиасток.рф ]

Подмосковье

В зимнем сезоне 2025-2026 парки Подмосковья превращаются в настоящий праздник. Здесь оживают новогодние чудеса: работают отделения почты Деда Мороза, открыты его резиденции с мастер-классами и встречами. Для любителей активного отдыха подготовлены тюбинговые горки, катки и лыжные трассы, а также проходят ледовые шоу, фестивали и представления.

Фестиваль «Хрустальный лед»

Фигуристы-любители со всей области показывают номера, лучшие выходят на гала-концерт. Художественный руководитель — Илья Авербух, жюри: Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Где: парки Подмосковья, гала-концерт — Центральный парк Пушкинского округа.

Когда: предварительные показы 2-10 января, гала — 17 января в 16:00.

Возрастное ограничение — 0+.

Катки в парках Подмосковья

45 ледовых площадок с прокатом и теплыми раздевалками будут работать этой зимой. Новые катки открылись в Дмитрове, скоро — во Власихе, Звездном городке и Краснознаменске. Регистрация обязательна, катание бесплатно.

Фото: [ медиасток.рф ]

Активности в парках Московской области

В Балашихе зимние парки приглашают на активный отдых для всей семьи. В парке «Пестовский» работает каток: массовое катание доступно будни с 12:00 до 21:30 и выходные с 10:00 до 22:00, а специальные часы для игры с шайбой и клюшкой — среда 16:00-17:30 и суббота 10:00-11:30. Возрастное ограничение — 0+.

В «Пехорке» проходят ежедневные разминки и пробежки, а в Ольгинском парке — беговые тренировки, занятия общей физической подготовкой и скандинавская ходьба. Возрастное ограничение — 0+.

В Клину, в Сестрорецком парке, ждут интерактивные мероприятия: здесь можно попробовать себя в балете и настольных играх, а также насладиться атмосферой зимнего праздника на свежем воздухе. Возрастное ограничение — 0+.

В Воскресенске, в усадьбе Кривякино, для детей и взрослых организованы северная ходьба, игротеки, творческие мастер-классы, а также занятия по шахматам и шашкам. В Раменском, в городском парке, открыт каток и проводятся дружеские забеги, спортивные игры и ретро-дискотеки, которые создают праздничное настроение для всей семьи. Возрастное ограничение — 0+.

Ранее стало известно, куда стоит отправиться за зимним волшебством в Москве и Подмосковье.