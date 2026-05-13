Нидерландские ученые предложили один из самых радикальных климатических проектов последних лет — построить дамбу через Берингов пролив, фактически соединив США и Россию, пишет The Week. Такая конструкция между Аляской и Сибирью могла бы изменить движение вод между Тихим, Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

Идея связана с тревогой вокруг Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции — системы течений, которая переносит теплые соленые воды к Европе и влияет на климат, температуру и осадки в разных регионах мира.

Ученые опасаются, что из-за глобального потепления эта система может резко ослабнуть.

Исследователи из Утрехтского университета считают, что перекрытие Берингова пролива могло бы ограничить поступление пресной воды из Тихого океана в Арктику, а затем в Атлантику. Теоретически это помогло бы поддержать баланс, от которого зависит работа океанского «конвейера».

Но проект выглядит почти фантастически. Потребовались бы три дамбы в регионе с сильными течениями, льдом и суровыми условиями.

Эксперты признают: последствия такого вмешательства пока слишком неопределенны. И сам факт, что ученые уже обсуждают дамбу между континентами, звучит тревожно. Когда для спасения климата начинают рассматривать подобные мегапроекты, это значит, что обычных мер миру явно не хватает.