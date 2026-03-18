Американский проект по отравлению воздуха: ЦРУ обвинили в тайном управлении погодой и распылении токсинов

Рассекреченные материалы ЦРУ 1960-х годов вызвали бурную реакцию в сети: пользователей убедили, что США якобы пытались «контролировать мир через погоду». Об этом пишет Daily Mail.

В документах 1965 года говорится о программах по модификации погоды — от засева облаков до использования самолетов и ракет для воздействия на климат. Отмечается, что финансирование таких проектов резко выросло к 1967 году.

Речь идет о реальных инициативах времен холодной войны. Например, Project Stormfury пытался ослаблять ураганы с помощью йодистого серебра, а Project Popeye во Вьетнаме продлевал сезон дождей, чтобы затруднить передвижение противника.

В архиве также обнаружено письмо президента США Линдон Джонсон, поддерживающего программу. Ранее он заявлял: «Кто контролирует погоду — контролирует мир».

После публикации файлов в соцсетях вновь всплыли теории о «химтрейлах» — якобы ядовитых следах от самолетов. Некоторые утверждают, что в атмосферу распыляются алюминий, барий и другие вещества.

Однако большинство ученых отвергают эти версии. По их словам, белые полосы — это обычные конденсационные следы, возникающие из-за замерзания водяного пара на большой высоте.

Несмотря на это, обсуждение не утихает: старые программы холодной войны продолжают подпитывать современные страхи.