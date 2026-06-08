Американцы закрывают окна от вредоносной пыли: от чего задыхаются в США

Более миллиона человек на юго-западе США получили предупреждение из-за резкого ухудшения качества воздуха, сообщает Daily Mail со ссылкой на государственные телеканалы и местное правительство. Жителям Техаса, Нью-Мексико и части Аризоны рекомендовали закрыть окна, не работать на улице и избегать физической активности на открытом воздухе.

В центре проблемы оказался Эль-Пасо в Техасе — город почти на 900 тысяч жителей у границы с Мексикой. Однако загрязненный воздух растянулся примерно на 320 км вдоль границы в Техасе и Нью-Мексико.

Причиной стали пыльные бури и микроскопические частицы PM10. Они тоньше человеческого волоса и могут проникать глубоко в легкие, вызывая кашель, раздражение глаз и горла, затрудненное дыхание и обострение астмы. При частом воздействии такие частицы связывают с более серьезными последствиями, включая проблемы с сердцем и легкими.

Агентство по охране окружающей среды США классифицировало воздух в районе Эль-Пасо как «нездоровый», а рядом с военной базой Форт-Блисс — как «очень нездоровый». В северной части Эль-Пасо индекс качества воздуха, по данным World Air Quality Index, достиг 411 при шкале до 500. При таких значениях людям советуют полностью избегать активности на улице.

Особенно осторожными порекомендовали быть детям, пожилым, беременным, людям с болезнями сердца и легких, а также тем, кто работает на открытом воздухе. Помимо пыли из пустыни Чиуауа, ситуацию могут ухудшать выбросы транспорта и предприятий в приграничном регионе.