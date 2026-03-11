Антихрист уже близко? Католический священник заявил, что мир готов к его появлению

Католический священник Чад Риппергер заявил, что современные мировые процессы могут создавать условия для появления Антихриста, пишет Daily Mail.

В христианской теологии Антихрист считается фигурой конца времен — харизматичным, но обманчивым лидером, который выступит против Христа и уведет многих людей от веры.

Выступая в подкасте Shawn Ryan Show, Риппергер заявил, что, согласно ранним христианским учениям, Антихрист появится в период морального упадка общества.

По его словам, подобные процессы начались еще во второй половине XX века. Священник также предположил, что будущий мировой лидер сможет контролировать людей не столько через политику, сколько через экономику.

Он отметил, что в Библии говорится о «знаке зверя», без которого люди не смогут покупать и продавать товары. По мнению Риппергера, современные технологии и глобальные цифровые финансовые системы теоретически могут создать подобный механизм контроля.

Священник подчеркнул, что не может утверждать, что такие события произойдут в ближайшее время, однако быстрые технологические изменения, по его мнению, могут приближать человечество к условиям, описанным в древних пророчествах.