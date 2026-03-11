Астероид или космический корабль пришельцев? Загадочный объект из глубин галактики озадачил ученых

Комету впервые обнаружили в июле 2025 года телескопы системы ATLAS в Чили. Она стала третьим известным межзвездным объектом, вошедшим в Солнечную систему.

Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб предположил, что объект мог сформироваться в основном диске Млечного Пути. По его словам, орбита кометы указывает именно на такое происхождение.

Еще больше вопросов вызывает ее состав. Наблюдения показали, что объект содержит углекислый газ, угарный газ, воду, а также следы метанола и цианида. При этом углекислого газа в нем примерно в 16 раз больше, чем в обычных кометах.

Также ученые обнаружили необычную особенность: комета выделяет газ никеля, но почти не содержит железа, что крайне редко встречается в подобных объектах.

Размер твердого ядра оценивается от 300 метров до более чем километра.

Исследователи надеются, что этот редкий межзвездный гость поможет лучше понять, как формируются и путешествуют по галактике подобные объекты.