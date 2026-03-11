Астероид или космический корабль пришельцев? Загадочный объект из глубин галактики озадачил ученых
Daily Star: загадочный межзвездный объект мог прилететь из диска Млечного Пути
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Загадочный космический объект 3I/ATLAS, прилетевший из межзвездного пространства, продолжает озадачивать ученых необычным химическим составом и происхождением, пишет Daily Star.
Комету впервые обнаружили в июле 2025 года телескопы системы ATLAS в Чили. Она стала третьим известным межзвездным объектом, вошедшим в Солнечную систему.
Астрофизик Гарвардского университета Ави Леб предположил, что объект мог сформироваться в основном диске Млечного Пути. По его словам, орбита кометы указывает именно на такое происхождение.
Еще больше вопросов вызывает ее состав. Наблюдения показали, что объект содержит углекислый газ, угарный газ, воду, а также следы метанола и цианида. При этом углекислого газа в нем примерно в 16 раз больше, чем в обычных кометах.
Также ученые обнаружили необычную особенность: комета выделяет газ никеля, но почти не содержит железа, что крайне редко встречается в подобных объектах.
Размер твердого ядра оценивается от 300 метров до более чем километра.
Исследователи надеются, что этот редкий межзвездный гость поможет лучше понять, как формируются и путешествуют по галактике подобные объекты.