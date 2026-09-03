Астронавты могут занести на Луну невидимых попутчиков: чем земные микробы угрожают космическим миссиям

Бактерии и грибки, занесенные людьми, могут выживать на поверхности Луны до недели и дольше, сообщает Astronomy со ссылкой на исследование в журнале Science Advances. Это важно для будущих миссий: астронавты могут случайно загрязнять образцы и оборудование земными микроорганизмами.

Работу возглавили Прабал Саксена из Центра космических полетов NASA Goddard и Стефано Бертоне из Университета Мэриленда. Команда смоделировала условия у лунных полюсов и проверила, где пять распространенных микробов способны выдержать ультрафиолетовое излучение.

Речь шла о бактериях Bacillus, Staphylococcus и Deinococcus, а также грибках Aspergillus и Fusarium. Эти организмы выбрали потому, что они связаны с человеком и отличаются выносливостью; некоторые уже находили на Международной космической станции.

Ученые ожидали, что подходящие зоны будут в основном рядом с постоянно затененными кратерами. Но карты показали, что участки выживания разбросаны по полярным регионам, в том числе за пределами самых темных зон.

Лучше всего держался Aspergillus: благодаря высокой устойчивости к ультрафиолету он мог сохраняться на заметной части освещенной поверхности и в некоторых местах выживать неделю или дольше.

Авторы считают, что такие карты помогут планировать маршруты, сбор образцов и меры защиты от загрязнения во время космической программы Artemis.