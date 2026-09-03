Плату за отопление могут начислять по двум схемам

Плата за отопление в России может взиматься только в отопительный сезон либо равномерно в течение всего года. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По его словам, эти варианты условно называют схемами «1/7» и «1/12». При этом конкретная продолжительность отопительного периода определяется региональными властями, поэтому фиксированные семь месяцев федеральными нормами не установлены.

Способ расчета зависит от решения региона и действовавшего ранее порядка. Собственники квартир не могут самостоятельно изменить установленную схему на общем собрании.

При наличии исправного общедомового счетчика сезонные платежи рассчитываются исходя из фактического потребления: в холодные месяцы сумма обычно выше. При оплате равными частями за год размер ежемесячного платежа определяется по среднему расходу предыдущего года, а затем в первом квартале проводится перерасчет с учетом фактических затрат.

Если счетчика нет, применяется норматив, учитывающий характеристики здания и продолжительность отопительного периода. Итоговая сумма зависит от площади помещения, норматива и тарифа конкретной территории.

Чаплин также отметил, что отопительный сезон должен начинаться не позднее следующего дня после пяти суток со среднесуточной температурой ниже +8 градусов. Муниципалитеты вправе включить отопление раньше.

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