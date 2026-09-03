Люди рядом — животные ведут себя иначе: что показали данные с мобильных устройств

Данные мобильных телефонов помогли ученым выяснить, как животные реагируют на присутствие людей, пишет A-Z Animals со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science. Команда из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB), Смитсоновского национального зоопарка и Йельского университета сопоставила данные GPS-трекинга животных с обезличенными данными о геолокации смартфонов.

Исследователи использовали период COVID-локдаунов, когда человеческая активность резко снизилась. Это позволило отделить влияние непосредственного присутствия людей от последствий уже измененного ландшафта — дорог, зданий и городской застройки.

Ученые изучили GPS-данные 4581 млекопитающего и птицы 37 видов в США за 2019–2020 годы. Анализ показал, что присутствие людей и изменение среды повлияли на 57% видов. При появлении людей 67% видов млекопитающих и 68% видов птиц меняли размер используемой территории или экологической ниши.

Реакции различались. Белохвостые олени расширяли нишу в измененных ландшафтах, но сокращали ее при увеличении присутствия людей. Канадские журавли, наоборот, сужали использование среды при трансформации территории, но расширяли его рядом с людьми. Волки увеличивали использование местообитаний при присутствии человека.

Доцент Рут Оливер из UCSB отметила, что каждому виду нужны свои меры охраны. Авторы считают, что природоохранная политика должна учитывать не только застройку, но и фактическое присутствие и перемещение людей.