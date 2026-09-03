МЧС объявило предупреждение из-за тумана в столице

В Москве вечером 3 сентября и в ночь на 4 сентября ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров. Об этом сообщило столичное управление МЧС России, передает Агентство городских новостей « Москва ».

Неблагоприятное погодное явление прогнозируется с 23:00 3 сентября до 9:00 4 сентября. Спасатели призвали автомобилистов учитывать снижение видимости и соблюдать повышенную осторожность на дорогах.

Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию до других машин и отказаться от резких перестроений, обгонов и других внезапных маневров.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам 101 или 112. Также действует единый телефон доверия московского управления МЧС.

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