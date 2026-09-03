Принц Уильям в чешуе: зоолог назвал трехметрового крокодила в честь британского наследника

Британская королевская семья пополнилась еще одним представителем — правда, он чешуйчатый, с зубастой пастью и плавает в австралийском заповеднике, но зоолог Роберт Ирвин решил, что этот «современный динозавр» достоин носить имя принца Уильяма. Об этом сообщает People.

Как сообщает People, 22-летний австралийский зоолог и зоозащитник Роберт Ирвин, сын знаменитого Стива Ирвина, дал имя старшего сына короля Карла III одному из трехсот крокодилов, которых недавно оснастили GPS-трекерами в рамках исследования. Рептилия обитает в заповеднике, носящем имя его легендарного отца. Сам Ирвин пояснил, что они с коллегами решили таким образом отметить приверженность принца Уильяма делу охраны природы — ведь он основал престижную экологическую премию Earthshot Prize и не раз участвовал в совместных проектах с семьей Ирвинов.

Крокодил, получивший королевское имя, оказался крупным самцом длиной около 3,6 метра. На видео, которое Ирвин приложил к своему сообщению, он выглядит внушительно: мощная челюсть, блестящая чешуя и спокойная уверенность хищника. Зоолог назвал его «чрезвычайно особенным современным динозавром» — не каждый день рептилия удостаивается чести быть тезкой будущего монарха.

Сотрудничество Ирвина и принца Уильяма не ограничивается символическим жестом. Они вместе участвовали в мероприятиях Earthshot Prize, а сам принц не раз публично высказывался о важности сохранения биоразнообразия.



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