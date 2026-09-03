Садовод Кастрицкий раскрыл 3 способа превратить гнилые яблоки в золото для грядок

Дачники в панике от обилия падалицы, а зря — гнилые яблоки, которые привыкли выбрасывать мешками, на самом деле способны превратиться в бесплатное удобрение, если знать три простых способа, и закисления почвы бояться не стоит. Об этом сообщает REGIONS.

Осень в Подмосковье — время, когда под яблонями вырастают горы падалицы. Многие хозяева сгребают ее в мешки и отправляют на свалку, но садовод и телеведущий Дмитрий Кастрицкий предупреждает: это ошибка. Гнилые плоды — не отходы, а ценный органик, если утилизировать их правильно. Первое правило: ни в коем случае не оставлять падалицу под деревьями, иначе споры монилиальной гнили заразят почву и погубят будущий урожай. Поэтому убирать обязательно. Но не вывозить, а перерабатывать на участке.

Многие боятся, что яблоки закислят землю. Эксперт развеивает этот миф: закисление будет незначительным и временным, а при повышенной кислотности всегда можно добавить доломитовую муку или золу. Однако использовать падалицу специально для подкисления под голубику не стоит — эффект будет нестабильным. А вот для обычных грядок — самое то.

Первый способ — закопать порубленные яблоки прямо в почву при осенней перекопке. У яблони и овощей общих болезней нет, так что морковь, свекла и огурцы не пострадают. Второй — отправить падалицу в обычный компост. Сладкие или кислые — неважно, они не нарушат баланс кучи, особенно если добавить сорняки, ботву и листья. Для ускорения процесса можно пролить препаратами с триходермой — они быстро разлагают органику и уничтожают патогены. Третий — горячий компост, хотя в обычной куче они перегнивают не хуже.

Кастрицкий подчеркивает главное: все, что взято из сада, должно вернуться в почву. Никаких вывозов в лес и стихийных свалок. Яблоки — это не мусор, а удобрение, которое экономит деньги и улучшает плодородие.



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