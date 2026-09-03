Аджика без помидоров: Раскрыт рецепт настоящего кавказского огня

Красная томатная паста с горчинкой, которую мы привыкли называть аджикой, на самом деле — самозванка. Настоящая кавказская приправа выглядит иначе, а ее история началась с обманутых пастухов и соли, которую они не смогли уберечь от овец. Об этом сообщает REGIONS.

«Интерфакс» рассказал о том, из чего состоит истинная аджика, и это оказалось неожиданностью для многих жителей Подмосковья, привыкших к баночкам из супермаркета. Родиной приправы считают Абхазию и западную Грузию, а само название происходит от абхазского «аджьыка» — просто «соль». Легенда гласит: пастухам выдавали соль для подкормки овец, но чтобы те не воровали ее, хозяева мешали соль с жгучим перцем. Хитрость не удалась — чабаны распробовали смесь и стали добавлять туда чеснок и травы. Так родился не соус, а густая или даже сухая солено-острая паста, в которой нет места помидорам.

Классический рецепт строится вокруг красного острого перца, чеснока, свежей кинзы, соли, хмели-сунели и кориандра. В современных домашних вариантах иногда добавляют сладкий перец, помидоры, орехи или уксус — но это уже отклонение от канона. Цвет может быть красным, зеленым (если перец незрелый) или даже овощным с кабачками, но база всегда одна: жгучий перец и чеснок.

Готовить настоящую аджику просто, но опасно. Потребуется 500 г красного острого перца, 200 г чеснока, пучок кинзы, соль и специи. Все пропустить через мясорубку, перемешать и дать настояться в холодильнике 2–3 дня. Главное — работать только в перчатках, иначе жжение на коже и случайное прикосновение к глазам превратят кулинарный эксперимент в ад.

Аджика — не лекарство. Капсаицин и фитонциды придают пикантность, но не заменяют диету и таблетки. А для людей с гастритом, язвой и детьми острый соус под строгим запретом. Хранить свежую аджику лучше в холодильнике или замораживать порционно — без термической обработки она не простоит всю зиму на полке.

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