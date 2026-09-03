Кардиолог назвал диету, которая побеждает гипертонию без таблеток

Гипертония отступает не только от таблеток — кардиолог Хосе Абельян заявил, что правильное питание может стать главным оружием против давления, и назвал диету, разработанную специально для этой цели, где соль почти под запретом, а калий выходит на первый план. Об этом сообщает Deia.

Испанский кардиолог Хосе Абельян в интервью изданию Deia расставил акценты в лечении гипертонии. По его словам, диета играет ключевую роль, и лучший выбор для пациентов с повышенным давлением — DASH-диета. Это аббревиатура расшифровывается как «диетические подходы к остановке гипертензии», и создавалась она именно для профилактики и терапии этого недуга. Ее основа — резкое сокращение натрия и упор на продукты, богатые калием, который помогает выводить лишнюю жидкость и расслаблять сосуды.

Абельян советует гипертоникам свести к минимуму соль в рационе, заменив ее травами и специями. Вместо солений и полуфабрикатов — фрукты, овощи, цельнозерновые крупы и нежирный белок. Насыщенные жиры, которые таятся в колбасах, сливочном масле и жирном мясе, нужно ограничивать. Но самое интересное — эту систему можно комбинировать с популярной средиземноморской диетой. Такое сочетание, по заверению врача, усиливает защиту сосудов и сохраняет все преимущества для сердца, не жертвуя вкусовыми привычками.



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