Ядовитые сомы-гиганты из Тибета терроризируют индийские реки

Трагедия в Тибете обернулась новой напастью для Индии — бурные потоки принесли в реки неизвестную рыбу, которая оказалась ядовитой, и власти экстренно предупредили жителей штата Бихар, что ужин может стать последним. Об этом сообщает The Times of India.

The Times of India сообщает, что департамент рыболовства, молочного хозяйства и животноводства штата Бихар 1 сентября выпустил срочное обращение к населению. Причина — разрушительное наводнение в Непале и Тибете, которое смыло в реку Гандак множество рыб, никогда не встречавшихся местным жителям. Среди них — редкие индийские багарии, гигантские сомы, которые в длину достигают двух метров. Эти хищники, попав в мутные воды, смешанные со сточными стоками, останками животных и химикатами, превратились в настоящую отраву.

Власти предупредили: рыба из соседней страны может быть смертельно опасной. Несколько человек уже обратились к врачам с симптомами сильного отравления после того, как попробовали незнакомый улов. Специалисты подозревают, что длительное пребывание в загрязненной воде насытило ее ткани токсинами, которые не уничтожаются даже при термической обработке.



Ранее рыбаки три часа выматывали гиганта: 572-килограммовый марлин оставил дыры в лодке и едва не побил мировой рекорд.