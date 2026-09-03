Кровь в Киеве: Зеленский устроил чистку в спецслужбах после перестрелки СБУ и ГУР

Кровавая разборка между спецслужбами в центре Киева не осталась без последствий — президент Украины Владимир Зеленский пообещал кадровые чистки в СБУ и ГУР, пригрозив увольнениями заместителям и обещая дать оценку действиям самих руководителей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Зеленский прокомментировал инцидент, который потряс украинскую столицу: перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны. Президент заявил, что в обеих структурах будут проведены кадровые перестановки, а заместители руководителей, которые несут ответственность за случившееся, будут уволены. Он особо подчеркнул, что обе спецслужбы должны понести ответственность, и пообещал дать оценку действиям их руководителей.



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