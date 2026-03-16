Банда разграбила вагон с секс-игрушками из США на сумму более 20 млн рублей
Необычное ограбление произошло в США — неизвестные похитили огромную партию высокотехнологичных секс-игрушек стоимостью почти 21,5 млн рублей, пишет Daily Star.
Инцидент произошел во время перевозки груза поездом из Лос-Анджелеса в Даллас. Когда состав прибыл на станцию назначения 16 февраля, сотрудники обнаружили, что пломбы на вагоне вскрыты, а часть товара исчезла.
По данным компании-производителя Ohdoki, базирующейся в Норвегии, преступники унесли две паллеты продукции. Среди похищенного — 289 различных устройств для недетских шалостей.
Общая стоимость пропавшего груза оценивается примерно в $250 тысяч (около 21,5 млн рублей).
На сайте производителя устройства описываются как высокотехнологичные гаджеты для мужского удовольствия, предназначенные для «переноса мастурбации на новый уровень».
Пока неизвестно, где именно произошло ограбление — предполагается, что кража могла случиться на участке между Калифорнией и Техасом.
Компания подтвердила, что украденные устройства пока не удалось отследить, а полиция продолжает расследование необычного преступления.