Банда разграбила вагон с секс-игрушками из США на сумму более 20 млн рублей

Необычное ограбление произошло в США — неизвестные похитили огромную партию высокотехнологичных секс-игрушек стоимостью почти 21,5 млн рублей, пишет Daily Star.

Инцидент произошел во время перевозки груза поездом из Лос-Анджелеса в Даллас. Когда состав прибыл на станцию назначения 16 февраля, сотрудники обнаружили, что пломбы на вагоне вскрыты, а часть товара исчезла.

По данным компании-производителя Ohdoki, базирующейся в Норвегии, преступники унесли две паллеты продукции. Среди похищенного — 289 различных устройств для недетских шалостей.

Общая стоимость пропавшего груза оценивается примерно в $250 тысяч (около 21,5 млн рублей).

На сайте производителя устройства описываются как высокотехнологичные гаджеты для мужского удовольствия, предназначенные для «переноса мастурбации на новый уровень».

Пока неизвестно, где именно произошло ограбление — предполагается, что кража могла случиться на участке между Калифорнией и Техасом.

Компания подтвердила, что украденные устройства пока не удалось отследить, а полиция продолжает расследование необычного преступления.