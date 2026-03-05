Бегство из Дубая: семьи платят до $130 тысяч за частные самолеты, а блогеры боятся говорить правду — что от нас скрывают

По данным Daily Mail, тысячи иностранцев пытаются срочно покинуть Дубай на фоне ракетных ударов в регионе, а некоторые семьи платят до $130 тыс. за частные самолеты, чтобы выбраться из Персидского залива.

При этом в соцсетях многие инфлюенсеры продолжают уверять подписчиков, что эмират остается «самым безопасным местом в мире». По словам источников, многие из них боятся говорить о реальной ситуации из-за строгих законов ОАЭ.

«Люди боятся говорить что-то негативное. Инфлюенсеры понимают, что за ними следят», — рассказал один из создателей контента в Дубае.

По местным законам за распространение слухов или критику властей могут грозить штрафы до $260 тыс., тюрьма и депортация.

Тем временем обычные туристы и жители пытаются срочно улететь. По данным авиационных сервисов, после начала ударов ежедневно отменяются тысячи рейсов, а аэропорты работают с перебоями.

Некоторые путешественники, не сумевшие найти билеты, едут по 10 часов на машине в соседние страны, чтобы вылететь оттуда. Другие обращаются к чартерным компаниям: стоимость частных рейсов из региона выросла до десятков и даже сотен тысяч долларов.