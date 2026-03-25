Бигфут вернулся? В США за неделю заявили о восьми встречах с загадочным существом

В американском штате Огайо зафиксировали сразу восемь возможных встреч с Бигфутом за пять дней, сообщает издание Daily Star. Очевидцы утверждают, что видели крупное существо ростом до 3 метров и слышали пугающие звуки.

По словам ведущего подкаста Bigfoot Society Джеремайи Байрона, подобной активности не наблюдалось с 1978 года. «Это может стать историческим событием», — отметил он.

Один из свидетелей рассказал, что услышал ночью «адский рев» и почувствовал сильный страх. «Я чувствовал, будто за мной наблюдают… это было по-настоящему пугающе», — поделился он.

Другой очевидец сообщил о встрече с существом ростом около 2,5 метров в лесу. По его словам, оно издало низкий гул, после чего исчезло.

Также в районе обнаружили крупные следы, напоминающие человеческие. В одном случае даже сторожевая собака «дрожала от страха», утверждают свидетели.

Несмотря на многочисленные сообщения, научных доказательств существования Бигфута по-прежнему нет.

Ранее также появился скепсис относительно известной видеозаписи 1967 года, на которой, как предполагается, запечатлено загадочное существо.