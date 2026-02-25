Блэкджек и бутики за счет бездомных: главу благотворительного фонда в США обвинили в краже более $1,2 млн

В Сан-Франциско бывшую главу благотворительной организации United Council for Human Services обвиняют в присвоении более $1,2 млн бюджетных средств, предназначенных для помощи бездомным. Об этом сообщает Associated Press.

71-летняя Гвендолин Уэстбрук предъявлены девять уголовных обвинений, включая хищение государственных средств, крупную кражу и подачу ложных налоговых деклараций. По версии прокуратуры, с 2019 по 2023 год она, имея «почти полный финансовый контроль» над организацией, осуществляла несанкционированные выплаты самой себе, снимала наличные и оформляла фиктивные компенсации расходов.

Следствие утверждает, что деньги тратились на роскошные автомобили и покупки в бутиках Louis Vuitton и Neiman Marcus. Помимо этого, при расследовании были замечены траты на столы для блэкджека в задней части благотворительного бинго-зала. Уэстбрук возглавляла организацию почти 20 лет и была уволена в 2023 году.

Это не первый подобный случай в Калифорнии: ранее в Лос-Анджелесе руководителя фонда Abundant Blessings обвинили в присвоении $23 млн средств налогоплательщиков на покупку особняка и люксовых автомобилей.