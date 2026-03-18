Блогерша из Тольятти на красной дорожке Голливуда: почему ссору русских девушек после кинопремии США обсуждают все

Девушка из Тольятти Настя Федько неожиданно стала одной из самых обсуждаемых персон в рунете. Не будучи голливудской звездой, ей удалось оказаться на красной дорожке престижной кинопремии «Золотой глобус» и даже пообщаться с известными актерами, которыми она давно восхищалась. Однако в последние дни девушку окружают скандалы, связанные с разрывом в работе с инфлюенсером Полиной Ниоли. Ниоли утверждает, что аудитория Федько высыпала на нее море необоснованного негатива. Разбор главного скандала марта в соцсетях — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кто такая Федько

Федько появилась на свет 1 декабря 2000 года в Тольятти, в многодетной семье. О своих родителях блогерша говорит без лишней идеализации, называя их «самой обычной семьей». Она с теплотой вспоминает домашние праздники: бабушка готовила манты и салаты, дедушка пел песни, а во дворе уже ждали друзья — все это на фоне привычной бытовой атмосферы России начала нулевых. Никаких творческих династий, престижных школ или культурных кружков в ее биографии тогда не было.

В период с 2023 по 2025 год Федько активно расширяла свою аудиторию. Главной площадкой для нее стал TikTok: формат коротких скетчей отлично подошел ее комедийному стилю. Не каждый блогер становится актером, как и не каждый актер приходит в блогинг, однако Насте удалось объединить эти два направления.

Одновременно она продолжала развиваться профессионально: поступила в Neighborhood Playhouse в Нью-Йорке, собирала актерское портфолио и начала экспериментировать с новым форматом — вертикальными сериалами, которые также называют лайфскрин-сериалами.

Агрессия от детей

При этом немалую роль в ее продвижении сыграла инфлюенсер Полина Ниоли. Она занималась медийной стратегией Федько: помогала организовывать съемки, появление на мероприятиях и продвижение в соцсетях. Именно после начала сотрудничества с Ниоли Федько стала появляться на крупных голливудских событиях, где фотографировалась со знаменитостями.

В период сезона кинонаград 2025–2026 годов Федько неожиданно появилась на нескольких престижных мероприятиях. В Сети распространялись ролики и фотографии, где она общается и делает селфи со звездами, в том числе с Леонардо Ди Каприо, Селеной Гомес и Тимоти Шаламе. Видео быстро разошлись по соцсетям и набрали миллионы просмотров, что резко увеличило интерес к ее личности. Однако в марте стороны решили прекратить сотрудничество.

Критическая ситуация для творческого дуэта началась с выхода Федько на крупном мероприятии — Actor Awards 2026. Для этой дорожки готовили розовое пышное платье, причем сам процесс активно обсуждался с подписчиками. Образ был важной частью ее публичного позиционирования, но перед самим выходом платье повредилось при транспортировке, и его пришлось срочно дорабатывать.

После появления на дорожке началась волна критики. Пользователи обсуждали не только само платье, но и в целом стиль Федько — от выбора нарядов до внешнего вида. Параллельно вспомнили и предыдущие образы, включая голубое платье, сделанное по идее подписчицы. В результате обсуждение быстро вышло за рамки модной критики и превратилось в массовый хейт.

«Я продолжу говорить одно и то же. Вопросики к „агенту Полине“: неужели нельзя было правильно и грамотно зашнуровать корсет? В чем проблема? Неужели такое сильное желание показать Настю недостаточно красивой? У Насти шикарная фигура! Стройная точеная талия, которая постоянно теряется в квадратных платьях. Платье шикарное, но это платье требует затянутого корсета и распущенных волос. Грустинка за Настю», — сетуют пользователи Сети.

Поведение на красной дорожке тоже сыграло роль. Федько активно взаимодействовала с окружающими, шутила и вела себя раскованно, но часть аудитории восприняла это как неуместное или «кринжовое». При этом продюсер Ниоли критиковала Федько за то, что она была излишне скромной, нервничала и не проявляла уверенности при общении со звездами. Ниоли объясняла, что на подобных мероприятиях нужно вести себя «на равных» со знаменитостями, использовать возможности для фотографий и медийного хайпа, а не ограничиваться формальными приветствиями.

По словам Полины, в дальнейшем разрыв сотрудничества произошел из-за того, что у Насти слишком агрессивная аудитория детей, которая считает, что все ей что-то не додают. Ниоли рассказывала, что все, кто окружает Настю, в том числе продюсер, визажист, девочка, которая бесплатно сшила ей платье для мероприятия, подвергаются хейту и нападкам. Вся команда находится в постоянном напряжении из-за не прекращающейся критики. Исходя из этого, Полина Ниоли не стала продлевать контракт на продвижение в Голливуде, когда истек испытательный срок. Тем временем Федько поблагодарила поклонников за поддержку у себя в соцсетях. Но она пока никак не комментировала ситуацию.

Ранее стало известно, можно ли православным праздновать католическую Пасху 5 апреля.