Бобров заставили спасать Лондон от наводнения: что известно о новом западном подходе к ЖКХ

В Лондоне нашли неожиданное и недорогое оружие против подтоплений — бобров, пишет GOOD Magazine. Станция метро Greenford на западе города регулярно страдала от сильных дождей: из-за ливней соседний ручей выходил из берегов, и вода добиралась до касс и других помещений.

В 2023 году власти и экологи решили попробовать природный способ. В рамках проекта «Бобры в Илинге» (Ealing Beaver Project) в район выпустили семью из пяти бобров. Уже через несколько недель животные построили плотину, превратили часть ручья в пруд, а затем начали создавать новые протоки и ответвления. За первый год бобры соорудили семь плотин.

Эффект оказался не только инженерным, но и экологическим. Вода стала распределяться мягче, а рядом с жилыми кварталами начал формироваться настоящий природный уголок. Там появились пресноводные креветки, два вида летучих мышей, редкая бабочка и восемь новых видов птиц. И все это — примерно в 100 метрах от McDonald’s.

Проект еще и исправляет старую человеческую ошибку. Евразийских бобров в Англии и Уэльсе истребили более 400 лет назад — ради мяса, меха и кастореума, который использовали в парфюмерии и пищевых ароматизаторах.

Теперь бобров возвращают не только в Великобритании. В США их используют для сохранения воды во время засух, например, в Юте и Калифорнии. Забавный грызун с большими зубами и хвостом-лопаткой оказался не милой диковинкой, а почти бесплатной службой ЖКХ и водного хозяйства.