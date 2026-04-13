Многие недооценивают, сколько алкоголя употребляют, и часто превышают рекомендуемую норму, пишет Daily Mail. Британские ученые определили безопасный уровень как 14 единиц в неделю — примерно полторы бутылки вина.

Эксперты подчеркивают: риск от алкоголя реален, но не всегда столь драматичен. «Нет четкой границы, после которой вы резко становитесь в опасности — риск растет постепенно», — отметил профессор Джон Холмс.

По данным крупных исследований, даже при превышении нормы в два раза средняя потеря продолжительности жизни составляет около шести месяцев. «Это дает представление о масштабе риска, пускай каждый случай зависит от многих факторов», — пояснил статистик Дэвид Шпигельхальтер.

При этом регулярное употребление связано с раком, инсультами и деменцией, а польза «бокала вина для здоровья» сегодня ставится под сомнение.

Эксперты отмечают: рекомендации — это ориентир, а не жесткий предел. Чем больше человек пьет, тем выше риск, особенно при уровне выше 20–30 единиц в неделю.