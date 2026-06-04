Болезнь валит с ног не просто так: сколько нужно спать, чтобы быстрее прийти в себя

Когда человек заболевает, сильная усталость — не случайный симптом, а прямой сигнал организма: пора лечь и дать иммунитету работать, пишет Yahoo Health со ссылкой на терапевта Хизер Модей. Обычно взрослым нужно 7–8 часов сна, но во время простуды, гриппа или другой инфекции лучше увеличить отдых примерно до 9–10 часов.

Модей объясняет: если организм борется с вирусом или бактериями, стоит добавить хотя бы еще час сна. По ее словам, именно во сне иммунная система восстанавливается, активнее вырабатываются антитела, а клетки защиты лучше координируют борьбу с инфекцией.

Не так важно, как именно добрать эти часы: лечь раньше, поспать подольше утром или устроить дневной сон. Главное — чтобы сон был качественным. Для этого лучше убрать смартфон за час-два до сна, затемнить комнату, а при заложенности носовых пазух использовать увлажнитель воздуха или промывание.

Но одним сном дело не ограничивается. При ломоте и температуре могут помочь обычные безрецептурные средства вроде парацетамола или ибупрофена, если они подходят больному. Также важно пить достаточно жидкости и не подвергать себя стрессу.

Модей прямо говорит: болезнь — не лучшее время для больших проектов, командировок и тренировок. Повышенный стресс, адреналин и кортизол только мешают восстановлению.

Так что совет максимально простой: если организм просит спать, не спорьте. Иногда лечь пораньше — не слабость, а самый разумный способ скорее выздороветь.