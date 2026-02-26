Британские компании отрицали вину семь лет: что случилось с их работниками в морозилке на птицефабрике

Две компании признали нарушения техники безопасности спустя семь лет после гибели двух мужчин, замерзших в холодильной камере на птицефабрике в Норфолке, передает Daily Star.

Тела 34-летнего Джонатана Коллинза и 49-летнего Нила Муна обнаружили около часа ночи 4 октября 2018 года на предприятии Banham Poultry Ltd. Мужчины работали субподрядчиками от фирмы по борьбе с вредителями.

На заседании в Королевском суде Норвича представители Banham Poultry и Air Products PLC признали вину по статьям о нарушении закона о здоровье и безопасности труда. Однако обе компании отвергли обвинения в корпоративном непредумышленном убийстве, и прокуратура согласилась не настаивать на них.

На коронерском разбирательстве в 2024 году сообщалось, что у погибших были «замерзшие руки и лица», а на полу обнаружили следы инея. Полное расследование причин смерти еще не завершено.

Приговор компаниям должны вынести на двухдневных слушаниях, которые начнутся 31 марта. После трагедии Banham Poultry дважды сменила владельцев, нынешнее руководство не связано с инцидентом.