Британцы в панике бросились в магазины на фоне страха войны: список их покупок удивит

По данным Daily Star, на фоне разговоров о возможной мировой войне британцы начали активно запасаться не только продуктами и медикаментами, но и довольно необычными товарами.

Онлайн-магазины сообщают о росте продаж аварийных продуктовых наборов, сухих пайков и энергетических батончиков. Однако вместе с этим покупатели все чаще кладут в корзину и неожиданные вещи: краску и товары для ремонта, газовые баллоны для барбекю, мусорные пакеты, свечи, а также подгузники и прокладки для недержания.

Эксперты объясняют это опасениями перебоев в мировой торговле. К примеру, производство редких хобби-товаров может вскоре быть не в приоритете для производства, а слетать в теплые края может стать затруднительно ввиду проблем с авиасообщением.

Возможные проблемы с поставками нефти могут привести к росту цен не только на топливо, но и на множество бытовых товаров, связанных с нефтехимией — например, товары из пластика и парафина.

Также британцы активно покупают сублимированную еду, лапшу, макароны и консервы, опасаясь пустых полок в магазинах.

«Люди не хотят остаться без необходимых вещей, поэтому стараются подготовиться заранее», — отметил представитель одной из торговых площадок.

Эксперты подчеркивают, что речь идет не о панике, а о попытке заранее купить товары повседневного использования до возможного роста цен и перебоев с поставками.