Что на самом деле становится причиной разводов: результаты опроса распавшихся пар удивят

Обычный ночной храп может разрушить отношения — почти половина разводов связана именно с этой проблемой, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование.

Опрос 2000 недавно разведенных британцев показал, что 47% респондентов признали: храп партнера стал одной из причин разрыва. Проблему также усугубляют расстройства сна, например, апноэ, при котором человек на короткое время перестает дышать во сне.

По данным исследования, три четверти людей, столкнувшихся с храпом или нарушениями сна партнера, в итоге начали спать в разных комнатах. Причем 85% из них заявили, что именно это напрямую повлияло на развод.

Кроме того, каждый второй опрошенный назвал храп «критическим фактором» и в новых отношениях.

По словам врача Сони Самоки из медицинских компаний 32Co и Aerox Health, проблема храпа часто недооценивается, хотя она способна серьезно подорвать отношения.

Эксперты отмечают, что раздельный сон нередко становится началом эмоционального отдаления. Пары лишаются привычных разговоров перед сном и спонтанной близости, которые помогают поддерживать связь.

При этом специалисты подчеркивают, что многие причины храпа и апноэ поддаются лечению, однако к врачам пары зачастую обращаются уже слишком поздно, когда отношения спасти становится невозможно.