«Чудо-углевод», который лечит мозг: как избавиться от тумана в голове и депрессии

Клетчатка может влиять не только на пищеварение, но и на работу мозга, иммунитет и даже настроение, пишет Daily Mail со ссылкой на медицинский журнал British Medical Journal (BMJ). Эксперты BMJ при этом отмечают: большинство людей недополучают ее в рационе.

По данным исследований, до 96% взрослых не достигают рекомендуемой нормы — около 30 граммов в день. При этом клетчатка питает полезные бактерии кишечника, которые играют ключевую роль в здоровье всего организма.

«Клетчатка — главный источник питания для полезных бактерий, которые помогают снижать воспаление и поддерживать работу организма», — объясняют специалисты.

Эти бактерии вырабатывают вещества, способные уменьшать хроническое воспаление, связанное с диабетом, когнитивными нарушениями и усталостью.

Особое значение имеет связь кишечника и мозга: исследования показывают, что определенные микробы связаны с лучшей памятью и когнитивными функциями.

«Даже дополнительные пять граммов клетчатки в день могут снижать риск депрессии», — отмечают ученые.

Эксперты подчеркивают, что улучшить состояние можно простыми изменениями — добавив в рацион больше овощей, фруктов, цельных злаков и рыбы.