Час без экрана и прогулки босиком: эксперт назвала привычки, помогающие психике без таблеток

Многие уверены: чтобы привести нервы в порядок, нужны дорогие психотерапевты, таблетки или интенсивные тренинги. На самом деле, как выяснилось, восстановить контакт с собой помогают гораздо более простые и доступные вещи. Мягкое освещение за час до сна, медленная еда, прогулки босиком по траве и час без экрана — вот рецепт душевного равновесия.

В комментарии для RuNews24.ru велнес-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Ольга Курлович пояснила, что для сохранения ментального здоровья важны именно повседневные привычки. Они работают незаметно, но надежно.

По словам эксперта, здоровый сон начинается не в постели, а за час до нее. В это время стоит сделать освещение мягким и теплым, проветрить комнату и отложить решение важных вопросов до следующего дня. Ложиться и просыпаться желательно в одно и то же время — даже в выходные.

Питание, как отмечает Курлович, — это тоже форма заботы о себе. Начинать день лучше со стакана теплой воды. Есть нужно не торопясь, чувствуя вкус каждого кусочка. Полезно обращать внимание на самочувствие после еды: тело само подсказывает, что ему подходит. А яркие овощи, зелень и специи на тарелке поднимают настроение уже своим видом.

Прогулки без определенного маршрута помогают восстановить контакт с собой. Стоит замечать не только глазами, но и носом: запах хвои, влажной земли, цветов. В теплое время года полезно ходить босиком по траве или песку — это приятно стимулирует нервные окончания.

Информационный шум, предупреждает эксперт, утомляет, даже если человек этого не замечает. Рекомендуется устраивать себе час без экрана утром и вечером, а также делать паузу на день-два от новостных лент. Вместо пролистывания ленты можно полистать красивый журнал или фотоальбом. Вечер без гаджетов за час до сна помогает переключиться. Телефон лучше оставить в другой комнате. В освободившееся время можно порисовать (даже без навыков), написать письмо от руки или просто посидеть у окна, наблюдая, как темнеет небо.

Медитация, по словам Курлович, — это просто время, проведенное наедине с собой. Простые способы: дыхание с мягкой улыбкой на выдохе, наблюдение за облаками или благодарность в тишине. Достаточно вспомнить три вещи, за которые человек признателен этому дню.

Творчество не требует мастерства. Это способ выразить себя: рисовать красками или мелками, лепить из глины, вести дневник без правил, составлять коллажи из журналов. Главное — не результат, а процесс.

Физическая активность, подчеркивает эксперт, должна приносить радость, а не служить только сжиганию калорий. Утренняя йога, плавание в теплом бассейне, прогулки в активном темпе без усилия, мягкий фитнес с инструктором, который ориентируется на комфорт, — все это помогает почувствовать тело живым и гибким. И никаких рецептов от врача для этого не нужно.

Ранее сообщалось, что невролог Чижикова советует ежедневно вводить «цифровые окна».