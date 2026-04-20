Отдых без «Госуслуг» и банков: туристы в Турции и Египте жалуются на блокировку российских ресуров

Российские туристы в Турции, Египте и Таиланде столкнулись с массовыми проблемами при попытке зайти на отечественные ресурсы. Через Wi-Fi отелей или местные мобильные сети не открываются не только портал «Госуслуги», но и банковские приложения, маркетплейсы, сайты авиакомпаний и агрегаторы билетов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации СМИ, при попытке подключения появляется уведомление о включенном VPN, после чего соединение обрывается. Парадокс: спасают как раз VPN-сервисы, но только те, которые позволяют сменить IP-адрес на российский или казахстанский. Жительница Турции Владислава рассказала, что даже для просмотра цен на садовые беседки или отправки цветов близким приходится включать VPN. При этом в странах СНГ таких сложностей нет.

Причина — якобы новые требования Минцифры. С 15 апреля владельцы российских ресурсов обязаны блокировать доступ через VPN. За неисполнение сервис может лишиться госаккредитации, страховых льгот и отсрочки сотрудникам от мобилизации. Технически отличить обычный зарубежный трафик от VPN-соединения почти невозможно, поэтому компании вынуждены блокировать практически весь иностранный трафик.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян посоветовал туристам пользоваться российским роумингом, хотя это увеличивает стоимость отдыха. Национальный мессенджер Max с 17 апреля тоже начал блокировать подключения через VPN. В правительстве обещают разработать специальный сервис для доступа к «Госуслугам» из-за границы, но пока проблема остается острой.

