Газировка против рака: врачи раскритиковали совет Трампа и предупредили об опасности для здоровых клеток

Британские врачи-онкологи и терапевты выступили с резкой критикой заявления президента США Дональда Трампа о том, что газированные напитки якобы способны уничтожать раковые клетки. В интервью Daily Mirror доктор Энди Гая и врач общей практики Тони Баннерджи предупредили об опасности следования таким советам.

По словам Гая, подобные утверждения не имеют научного обоснования. Эксперименты в лаборатории показывают, что очень сладкая или кислая среда может повреждать клетки, однако это не означает, что газировка действует аналогично внутри организма. Напитки могут навредить и здоровым клеткам, подчеркнул онколог. Баннерджи добавил, что уровень кислотности в теле человека строго регулируется, и употребление газировки никак не влияет ни на развитие онкологических заболеваний, ни на их лечение.

Врачей встревожило, что опасные идеи распространяют публичные фигуры. Баннерджи отметил, что подобные заявления усиливают проблему медицинской дезинформации. Даже если они звучат как безобидная шутка, люди часто воспринимают их всерьез, что может привести к трагическим последствиям. Специалисты призывают доверять только проверенным методам лечения и не заниматься самодеятельностью, особенно в вопросах, связанных с онкологией.

