Ипотеку связали с «детским коэффициентом»: как это повлияет на цены в новостройках

Российский рынок недвижимости замер в ожидании 1 июля — даты, к которой профильные министерства должны представить финальный план трансформации семейной ипотеки. В правительстве обсуждают радикальное изменение правил игры: теперь стоимость кредита будет напрямую зависеть от количества детей в семье. Пока многодетным родителям обещают беспрецедентное снижение ставок, семьи с одним ребенком рискуют столкнуться с суровой реальностью, где ежемесячный платеж вырастет практически в два раза. Подробности об этом узнала gazetametro.ru .

Суть готовящейся реформы, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, заключается в дифференцированном подходе. Для семей с тремя и более детьми ставку могут опустить до рекордных 4% годовых. Те, кто воспитывает двоих, вероятно, сохранят текущие 6%. Однако самая массовая категория заемщиков — родители с одним первенцем — может увидеть в договорах цифры в 10–12%.

По оценкам экспертов, такие перемены сделают ипотеку роскошью для многих: в регионах при кредите в 6 миллионов рублей платеж подскочит с 36 до 62 тысяч рублей. Чтобы обслуживать такой долг, семье потребуется подтвержденный доход не менее 125 тысяч рублей в месяц, а в Москве эта планка и вовсе может подняться до четверти миллиона.

Представители строительной отрасли смотрят на инициативу со сдержанным скептицизмом. Как отмечает директор по продажам группы «Самолет» Анастасия Горбунь, доля многодетных семей среди заемщиков не превышает 10%, поэтому даже сверхнизкая ставка в 4% не обеспечит мощного притока покупателей. Напротив, резкое удорожание кредитов для пар с одним ребенком способно заметно охладить спрос. Впрочем, ожидание реформы традиционно провоцирует краткосрочный ажиотаж.

Управляющий директор МИЭЛЬ «В Новых Химках» Леонид Львович полагает, что грядущие перемены подтолкнут сомневающихся к сделке прямо сейчас, пока старые условия еще в силе. История подтверждает этот тренд: в конце прошлого года перед очередным ужесточением правил объем выдачи ипотеки взлетел до 460 миллиардов рублей.

Чтобы хоть как-то компенсировать рост ставок, власти рассматривают возможность увеличения кредитных лимитов. Марат Хуснуллин подтвердил, что региональный порог может вырасти с 6 до 8 миллионов рублей, а столичный — с 12 до 18 миллионов. Но и здесь кроется финансовая ловушка: расширение лимитов неизбежно тянет за собой увеличение долговой нагрузки. Например, покупка двухкомнатной квартиры в Москве при лимите в 18 миллионов потребует от супругов совместного заработка около 350 тысяч рублей в месяц.

В сложившихся условиях аналитики прогнозируют масштабный переток покупателей на рынок вторичного жилья. Если новостройки станут недоступными из-за высоких ставок и «раздутых» цен, потребитель выберет готовое жилье, которое сегодня стоит в среднем на четверть дешевле первичного предложения. Итогом реформы может стать парадоксальная ситуация: при формальном расширении возможностей для многодетных, общая доступность жилья для большинства российских семей продолжит снижаться.

Ранее россиянам назвали категорию квартир, которые принесут реальную выгоду.