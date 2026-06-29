Дайте женщине договориться: она выбьет ту же цену, но не испортит отношения

Женщины добиваются на переговорах таких же финансовых результатов, как мужчины, но чаще оставляют у собеседников приятное впечатление. Они вызывают больше доверия, кажутся справедливее и повышают желание снова иметь с ними дело, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Корнеллского университета в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые провели несколько экспериментов с очными и онлайн-переговорами. Участникам предстояло договариваться об условиях сделок, после чего их партнеры оценивали не только экономический результат, но и качество общения.

Мужчины и женщины в среднем получали сопоставимую выгоду. Однако женщин чаще хвалили за умение слушать, понятно излагать позицию, создавать возможности для соглашения и поддерживать доверительную атмосферу.

Автор работы Шарлотта Таунсенд отметила, что прежние исследования нередко сосредотачивались на предполагаемых преимуществах мужчин. Новые данные показывают: расположение собеседника не обязательно достигается ценой финансовых уступок.

Женщины нравились партнерам больше даже в экспериментах, где пол переговорщика не раскрывали. Это может означать, что дело не только в стереотипах, но и в самом стиле общения.

Авторы считают, что результат опровергает представление о мужчинах как о прирожденных переговорщиках. В долгосрочных деловых отношениях способность сохранить доверие может оказаться не менее важной, чем сумма одной сделки.