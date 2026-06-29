«Интим как способ удержать»: сексолог — о драмах и травмах в отношениях
Сексолог Косяненко: ревность к бывшим через соцсети разрушает интимную жизнь
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
В практике кемеровского сексолога Ксении Косяненко регулярно встречаются случаи, которые на первый взгляд кажутся уникальными, но на самом деле происходят гораздо чаще, чем принято думать, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Одна из самых печальных историй — это супруги, прожившие вместе долгие годы, но фактически утратившие эмоциональную близость. К сожалению, такая ситуация знакома многим, отметила эксперт.
«Внешне все хорошо. Есть семья, дети, общие планы. Но люди перестают замечать друг друга. Исчезают комплименты, внимание, свидания. И вместе с этим постепенно исчезает желание», — рассказала Косенко.
По словам сексолога, встречаются и более драматичные моменты. Например, когда после измены интимная близость превращается в инструмент удержания партнера рядом. Однако, по словам специалиста, это оставляет глубокий след на всю жизнь — у человека появляется устойчивое ощущение насилия над собой, даже если он сам соглашается на такие отношения. Это серьезная травма, с которой сложно работать.
Отдельную категорию проблем составляют случаи, связанные с патологической ревностью. Особенно остро это проявляется в эпоху социальных сетей: постоянные проверки переписок, отслеживание бывших партнеров, подозрения и недоверие. В результате живое общение и эротика в паре уступают место бесконечным ссорам и выяснениям отношений.
«Иногда человек занимается сексом не потому, что хочет этого, а потому что боится потерять отношения. Это очень болезненная ситуация», — отметила эксперт.
Ранее сексолог Косяненко рассказала, что снижение желания у женщин часто связано с усталостью и бытом.