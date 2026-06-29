Сознание как машина времени: теория, которая ставит под сомнение будущее ИИ

Сознание могло возникнуть как способность мысленно проигрывать разные варианты будущего и выбирать наиболее выгодный. Такую гипотезу предложил профессор Эдинбургского университета Игор Рудан, пишет Daily Mail.

По его версии, мозг не просто воспринимает свет, звуки и запахи, но и действует как своеобразный «орган чувств для идей». В каждый момент человек оценивает множество возможностей: рискнуть или проявить осторожность, сотрудничать или конкурировать, сказать что-то или промолчать.

Сознание позволяет заранее представить последствия каждого решения, сравнить возможные награды и опасности, а затем превратить выбранный сценарий в действие. Эволюционное преимущество заключается в том, что человек может учиться на воображаемых событиях, не сталкиваясь с их реальными последствиями.

Соавтор концепции, физик Стивен Керр, отметил, что сознание требует больших энергетических затрат. Поэтому оно, вероятно, должно было давать организму серьезное преимущество для выживания.

Теория допускает, что животные обладают сознанием в разной степени — в зависимости от способности моделировать потенциальные события и предсказывать будущее.

При этом искусственный интеллект уже умеет рассчитывать множество сценариев, но у него может отсутствовать субъективное переживание, связанное с чувствами и желаниями. Поэтому, считает Рудан, ИИ способен стать чрезвычайно разумным, так и не обретя человеческого сознания.

В заключение авторы подчеркивают, что это теоретическая модель, а не доказанное объяснение природы сознания.