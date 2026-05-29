Далекая планета с ночными песчаными бурями: необычный феномен делит погоду на «утреннюю» и «вечернюю»

Космический телескоп Джеймс Уэбб передал один из самых странных прогнозов погоды за пределами Солнечной системы: на далекой планете утром появляются облака из вещества, похожего на песок, а к вечеру они исчезают, сообщает TCD.

Речь идет об экзопланете WASP-94Ab — огромном газовом гиганте примерно в 690 световых годах от Земли. Это так называемый горячий юпитер: планета почти в 1,7 раза больше Юпитера и делает оборот вокруг своей звезды всего за четыре дня. Из-за такой близости температура там превышает 1200 градусов Цельсия.

Когда WASP-94Ab проходила перед своей звездой, ученые изучили, как свет проходит через разные части ее атмосферы. Так удалось сравнить «утреннюю» и «вечернюю» стороны планеты.

На утреннем краю телескоп заметил облака из силиката магния — по сути, испарившейся породы, которая может вести себя как песок в воздухе. А на вечерней стороне эти облака уже исчезали, открывая более чистый вид на атмосферу.

Есть две версии: либо мощные ветры переносят облака и загоняют их глубже в атмосферу, либо они ведут себя как утренний туман — рассеиваются по мере нагрева дня.

Это открытие важно не только ради красивой картинки. Облака часто мешали ученым точно понимать состав горячих юпитеров. Теперь Джеймс Уэбб показывает не просто «из чего сделана планета», а как она меняется в течение суток.