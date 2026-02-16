День защитника Отечества в Москве 2026: афиша мероприятий от Кремля до ВДНХ

Москва традиционно станет одной из главных площадок празднования Дня защитника Отечества. В 2026 году город подготовил разноплановую программу: от торжественных церемоний у памятников и мемориалов до современных культурных и интерактивных мероприятий. В течение дня в столице пройдут памятные акции, напоминающие о преемственности поколений и воинской чести. Дополнят их выставки, тематические экскурсии и спектакли с патриотической направленностью, которые будут интересны как жителям города, так и его гостям. Афиша на 23 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кремлевский дворец

21 февраля в Государственном Кремлевском дворце состоится концерт «Мысли вслух» — музыкальный подарок защитникам Отечества от заслуженного артиста РФ Александра Маршала. В программу вошли военно-патриотические композиции, с которыми артист выступает перед бойцами СВО. Начало концерта — в 18:00. Зрителям рекомендуется приходить не менее чем за час до начала.

Адрес: Кремлевская набережная, дом 1. Возрастное ограничение — 12+.

Дворец Ирины Винер

23 февраля во Дворце Ирины Винер пройдет гала-концерт «Сказ о доблести и чести». Постановка объединит представителей различных спортивных направлений — мастеров спорта и чемпионов по бальным танцам, художественной гимнастике, брейкингу и другим дисциплинам. Автор и режиссер программы — Ирина Винер, художник-постановщик — Зарина Мухитдинова. Время начала мероприятия 18:00.

Адрес: улица Лужники, владение 24. Возрастное ограничение — 12+.

ВДНХ

Праздничная программа развернется и на ВДНХ. В нее войдут мероприятия проекта «Зима в Москве», а также специальные события, подготовленные павильонами выставочного комплекса. Гостей ждут театральные постановки, интерактивные программы, конкурсы, концерт и диджей-сет. В Музее ВДНХ состоится экскурсия «Мужские образы ВДНХ», а в павильоне «Земледелие» в 19:00 пройдет экскурсия «Великие мужи желают слово молвить».

Возрастное ограничение — 0+.

Московский международный Дом музыки

В Московском международном Доме музыки 23 февраля в 19:00 состоится концерт «В День защитника Отечества», подготовленный Ансамблем песни и пляски ВКС России. В программу включены вокальные, инструментальные и хореографические номера, посвященные мужеству и подвигам российских солдат разных эпох, в том числе современности. Концерт состоит из двух отделений по 40 минут с антрактом.

Адрес: Космодамианская набережная, дом 52/8. Возрастное ограничение — 12+.

Музей «Г.О.Р.А.»

К празднованию присоединится и музей «Г.О.Р.А.» («Главные Оружейные Реликвии Армии») — филиал Музея Победы. 23 февраля 2026 года здесь пройдет фестиваль снежных скульптур «Снежная гвардия». Площадка превратится в пространство зимнего творчества, где дети и взрослые смогут создать тематические композиции и принять участие в праздничной программе.

Открытие фестиваля состоится в 11:00 на Артиллерийской локации. Его начнет коллективный проект: более 300 участников программы «Каникулы в Музее Победы» создадут масштабную снежную композицию в форме Звезды Героя, которая станет символическим центром праздника. С 13:00 стартует открытый конкурс снежных скульптур, к которому смогут присоединиться все желающие. Семейные команды и посетители музея представят собственные работы на военно-патриотическую тему в свободном творческом формате. В 15:00 пройдет презентация готовых работ. Лучшие снежные композиции выберет детское жюри. Победителям вручат специальный приз — приглашение для четырех человек на экскурсию по экспозиции Музея Победы «Битва за Москву. Первая Победа!».

Возрастное ограничение — 0+.

