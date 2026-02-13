Россиянам начали массово приходить штрафы от налоговой за сделки по покупке автомобилей у иностранных граждан за наличные или криптовалюту. Юрист Юрий Капштык в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, в каких случаях такие штрафы могут быть законными и как обезопасить себя при покупке машины у иностранца.

За что могут оштрафовать

Размер санкций, как пишет телеграм-канал Baza, достигает 20-40% от суммы сделки. В одном из случаев женщина, купившая Lada Largus «за наличку у китайца», получила требование оплатить порядка 600 тыс. рублей.

По словам Капштыка, сначала нужно понять, за что именно налоговая начислила штраф — это может быть не только расчет «наличными у иностранца». Машина могла быть не растаможена, в таком случае постановка на учет в России является основанием для начисления налогов, пояснил эксперт.

Среди возможных причин начисления штрафа Капштык назвал:

Нарушения при таможенном оформлении (автомобиль фактически ввезен как иностранный, с неправильной или отсутствующей растаможкой);

Занижение цены в договоре купли‑продажи, когда реальная сумма значительно выше указанной;

Расчеты в иностранной валюте при наличии соответствующих доказательств (нарушение валютного законодательства).

«Нарушение валютного контроля может быть, если по договору взаиморасчет происходил в евро или в долларах. В остальных случаях нужно смотреть, что именно вменяет налоговая», — уточнил специалист.

Фото: [ istockphoto.com/Prostock-Studio ]

Наличные и криптовалюта: что говорит закон

Отдельно юрист отметил, что прямого запрета платить за машину наличными в рублях сейчас нет.

«Форма расчетов, за исключением того, что должна быть в рублях, наличная или безналичная — пока не установлено. Законопроект, что дорогие покупки — квартиры, дачи, автомобили — возможны только по безналичному расчету и с нотариальным заверением, только рассматривается», — объяснил он.

С криптовалютой все сложнее: такие расчеты формально не признаются законным платежным средством, а доказательства «крипторасчетов» могут быть использованы против обеих сторон сделки, добавил эксперт.

Как безопасно купить автомобиль у иностранца

Капштык рекомендовал максимально формализовать сделку и фиксировать ее параметры. Лучшим вариантов будет нотариальная сделка: нотариус зафиксирует, что сделка производилась в рублях, а цена оговорена обеими сторонами.

Нотариальное удостоверение, как подчеркнул юрист, подтверждает факт расчетов в рублях по согласованной цене, снижает риск претензий о занижении стоимости и создает дополнительный уровень защиты в споре с налоговой.

«Автомобили также имеют сетку по видам и категориям. Есть категории премиум‑класса и люксовая, из них по‑другому идет начисление налогов, так как считается предметом роскоши», — напомнил юрист.

Если цена в договоре сильно выбивается из рыночной сетки, это почти гарантированный повод для интереса со стороны налоговых органов, подытожил специалист.

Фото: [ istockphoto.com/Olga Yastremska ]

Что делать, если штраф уже пришел

В случае получения крупного штрафа от ФНС юрист посоветовал:

Запросить у инспекции материалы проверки и правовое основание начисления;

Проверить, не связаны ли претензии с растаможкой, занижением цены или валютными расчетами;

При необходимости обжаловать решение в административном или судебном порядке, собрав все документы по сделке.

Главный вывод эксперта: покупать автомобиль у иностранца «на словах» и «за наличные из рук в руки» сегодня крайне рискованно. Чем прозрачнее и формальнее оформлена сделка — с договором, нотариусом и расчетами в рублях — тем меньше шансов получить внезапный штраф в сотни тысяч рублей.

