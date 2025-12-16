День зимнего солнцестояния 21 декабря: история праздника, ритуалы и приметы

День зимнего солнцестояния, знаменующий самую длинную ночь и самый короткий день в году, — это астрономическое событие, окутанное мистикой, традициями и древними верованиями. В этом году днем зимнего солнцестояния станет 21 декабря. Подробнее об истории и традициях дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

Задолго до появления письменности люди, наблюдая за движением Солнца, осознали его жизненно важное значение для выживания. Постепенное сокращение светового дня вызывало тревогу и страх, ведь от Солнца зависел урожай, охота и само существование племени. Самая длинная ночь воспринималась как время торжества тьмы, силы злых духов и угрозы для жизни.

Именно поэтому день зимнего солнцестояния и последующее возрождение Солнца отмечались с особым размахом. Разжигались костры, символизирующие возвращение света, устраивались пиры и ритуальные обряды, направленные на умиротворение богов и обеспечение благополучия в новом году. Многие из этих древних традиций дошли до наших дней, преобразовавшись в современные праздники, такие как Рождество и Новый год.

Обычаи и ритуалы

Центральным элементом был огонь — символ возрождения Солнца и надежды на светлое будущее. Зажигание костров на возвышенностях утрачивает масштабный характер, но трансформируется в более интимные практики — семейные очаги, камины и свечи. Неотъемлемой частью праздника было ритуальное украшение дома. Вечнозеленые растения, такие как ель, сосна и омела, символизирующие жизнь и стойкость к зимним холодам, занимали почетное место. А красные и золотые украшения напоминали о силе солнца и плодородии.

Фото: [ istockphoto.com/PixelsEffect ]

Важным ритуалом считалось подведение итогов прошедшего года и планирование будущего. Завершение незаконченных дел, прощение обид и освобождение от негативных эмоций создает пространство для новых начинаний и позитивных изменений.

Подношение даров природе, пусть даже символических — оставление зерен для птиц, выливание воды для растений — было актом благодарности за щедрость уходящего года и просьбой о милости в наступающем.

Приметы в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния окутан не только традициями и ритуалами, но и множеством примет, передаваемых из поколения в поколение. Считается, что погода в этот день определяет погоду на всю зиму. Ясный и морозный день предвещает холодную и снежную зиму, в то время как пасмурная и теплая погода сулит мягкую зиму с переменчивыми осадками.

Обильный снегопад в этот день считается добрым знаком, предвещающим богатый урожай в будущем году. Снег, покрывающий землю, словно одеяло, защищает ее от морозов и способствует накоплению влаги, необходимой для роста растений.

Фото: [ медиасток.рф ]

Хорошим предзнаменованием считается увидеть в этот день белку или зайца. Эти лесные обитатели, символизирующие жизнестойкость и адаптацию к суровым условиям, предрекают благополучие и процветание. Особое внимание уделяется свету. Считается, что чем больше света проникает в дом в этот день, тем больше счастья и удачи ожидает его обитателей в новом году. Поэтому рекомендуется распахнуть шторы, зажечь свечи и наслаждаться каждым лучом солнца.

