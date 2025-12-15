Синоптики рассказали, как долго заморозки продержатся в Москве и Подмосковье

Гололедица и мокрый снег ожидаются в Москве и Подмосковье на неделе с 16 по 19 декабря, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, 16 декабря, облачно, осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь. Местами гололедица.

«В столице ночью -9…-7, с повышением утром до -2…0. Днем -1…+1. По области ночью -12…-7, с повышением утром до -4…+1, а днем -3…+2. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду в Москве ночью облачно, местами небольшие осадки. Температура -1…+1.

«Днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура -1…+1. По области ночью и днем -3…+2. Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду. Местами гололедица», — добавил Ильин.

В четверг ночью облачно и без осадков. Температура воздуха -3…+2. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

«Днем облачно, небольшие осадки. Температура -1…+4. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», — продолжил синоптик.

Фото: [ медиасток.рф ]

В пятницу ночью облачно, временами небольшие осадки, -2…+3. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Днем облачно и без осадков, температура уже не будет опускаться до минусовый значений и составит 0 до +5. Ветер слабый.

Атмосферное давление

В течение недели показатели давления будут меняться, но разница между ними будет небольшая. Во вторник — 750 мм ртутного столба, в среду — 753 мм ртутного столба, а в четверг и пятницу — 748 мм ртутного столба.

Высокое атмосферное давление создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это может проявляться головными болями, головокружением, слабостью и учащенным сердцебиением. В группе риска находятся люди с гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов, а также пожилые люди. У таких лиц высокое давление может спровоцировать гипертонический криз, инсульт или инфаркт.

Низкое атмосферное давление характеризуется снижением содержания кислорода в воздухе. Это может привести к кислородному голоданию, которое проявляется слабостью, сонливостью, головными болями, тошнотой и даже обмороками. Особенно чувствительны к низкому давлению люди с гипотонией, вегетососудистой дистонией, анемией, а также беременные женщины.

