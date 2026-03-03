Дешевизна должна насторожить: мошенники публикуют фейковые объявления с квартирами и исчезают с депозитами в США

В Сан-Франциско мошенники начали массово красть видео с реальными объявлениями о сдаче жилья и публиковать их в TikTok и Instagram с заниженной арендной платой, пишет New York Post со ссылкой на SFGate.

Аферисты берут ролики с аккаунтов риелторов, а затем размещают их под новыми профилями, предлагая, например, квартиры рядом с Аламо-Сквер по цене от $1800 в месяц — значительно ниже рыночной. В одном случае аккаунт «Budget Friendly Homes» собрал почти 12 тысяч подписчиков, прежде чем его удалили.

По словам агентов, злоумышленники копируют не только видео, но и имена, фотографии и даже лицензионные номера. После этого они требуют от потенциальных арендаторов депозит или оплату заявки до «просмотра» квартиры, а затем исчезают.

«Когда рынок перегрет и спрос высок, мошенники активизируются», — заявил агент Дэйв Чесноски.

Эксперты советуют простое правило: не переводить деньги, пока вы лично не увидели жилье. «Просто попросите показать квартиру вживую — и все станет ясно», — подчеркнул он.