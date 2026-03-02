29-летняя Шэннон Коуэн из Стаффордшира, Англия, рассказала о зависимости от синтетического наркотика «monkey dust», который, «разрушил ее жизнь», пишет издание Daily Star. Сейчас женщина трезва уже 14 месяцев и добивается перевода вещества из класса B в класс A.

По ее словам, препарат стоимостью около £2 за дозу вызывал сильнейшую паранойю и галлюцинации. «Я установила камеры в собственном доме, потому что была уверена, что кто-то проникает внутрь», — рассказала она. В разгар зависимости ей казалось, что в машинах сидят вооруженные люди, из-за чего она однажды разбила автомобиль кирпичом.

Шэннон утверждает, что начала употреблять наркотик после пережитого домашнего насилия. Ее бывший партнер, также употреблявший «monkey dust», был осужден на 44 месяца. Женщина говорит, что вещество действует «в 100 раз хуже кокаина», вызывая мгновенный подъем и столь же быстрое усиление тревоги.

«Это яд. Он разрушает доверие, семьи и целые сообщества», — заявила она, призвав власти ужесточить наказание за распространение наркотика.