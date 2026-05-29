Дети с «ключом на шее»: какие черты выдают в вас поколение 1970-х

Людей, родившихся в 1970-е, часто относят к поколению X — тому самому «поколению с ключом на шее». Многие из них росли в эпоху, когда родители все чаще работали оба, дети раньше становились самостоятельными, а мир вокруг казался одновременно свободным и тревожным, пишет Parade со ссылкой на психологов Лорен Махоуни, Эрнесто Лира де ла Роса и Робин Маккей.

Первая черта — самостоятельность. Такие дети нередко сами возвращались домой, делали перекус и решали, чем заняться до прихода взрослых. Во взрослом возрасте это превращается в привычку брать ответственность без лишних просьб.

Вторая — прагматичность. Если что-то пошло не так, они чаще спрашивают не «почему это случилось», а «что теперь делать».

Третья — адаптивность. Это поколение застало аналоговый мир, но успело войти и в цифровой. Они могут разобраться с приложением, но при необходимости спокойно решат вопрос по телефону или лично.

Еще одна черта — здоровый скепсис. На фоне политических кризисов и недоверия к институтам они привыкли не принимать авторитеты на веру.

Также психологи называют терпимость к дискомфорту, упорство и приватность. Люди 1970-х не всегда сразу просят о помощи и не спешат публично рассказывать о личном.

Главный миф о них — будто это «ленивое поколение». Психологи считают иначе: они не бездельничали, а учились искать обходные пути и строить жизнь без подробной инструкции.