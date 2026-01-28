До апокалипсиса осталось 85 секунд: кто и почему передвигает стрелки Часов Судного дня

Американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» объявил о новом переводе Часов Судного дня. Они все ближе к полуночи, которую считают началом апокалипсиса. Что известно о часах и когда их переводили ранее — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кто создал Часы Судного дня

В 1945 году, после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, группа ученых, включая Альберта Эйнштейна и Роберта Оппенгеймера, создала «Бюллетень ученых-атомщиков» при Чикагском университете. Основной целью журнала было предупреждение общественности о рисках, связанных с разработкой и применением ядерного оружия.

Юджин Рабинович, физик с русскими корнями, стал соучредителем и главным редактором издания, в котором также публиковались видные ученые, такие как Макс Борн и Бертран Рассел. Журнал отслеживал и освещал угрозы человечеству.

В 1947 году был запущен проект «Часы Судного дня» — символическое изображение циферблата, где полночь обозначает глобальную катастрофу, а время, оставшееся до полуночи, отражает уровень угрозы, с которой сталкивается мир. Этот проект был создан для визуализации опасности, исходящей от ядерного оружия и других глобальных угроз.

Когда впервые перевели стрелки

Время на Часах Судного дня изначально устанавливалось редактором «Бюллетеня ученых-атомщиков» Евгением Рабиновичем, опиравшимся на свой авторитет и знания в области глобальных конфликтов и разоружения. До него первое положение стрелок определила художница Мартил Лангсдорф. После смерти Рабиновича в 1973 году решение о переводе стрелок принимала редакционная коллегия журнала — до 2008 года.

Затем ответственность перешла к Совету по науке и безопасности, состоящему из ученых и экспертов в области ядерных технологий. Совет собирается дважды в год для обсуждения глобальных событий и, при необходимости, изменяет положение стрелок, привлекая к обсуждению также спонсоров журнала.

С 2015 года изменение времени стало ежегодной традицией, хотя в некоторые годы стрелки оставались в прежнем положении. В 2026 году в состав экспертов входят известные ученые, эксперты и общественные деятели, такие как Мария Ресса, Александра Белл, Даниэль Хольц, Стив Феттер, Инес Фунг, Аша М. Джордж и Джон Б. Вольфсталь. Они представляют различные области знаний, включая журналистику, физику, климатологию, биозащиту и контроль над вооружением.

Фото: [ istockphoto.com/Moha El-Jaw ]

Сколько раз переводили часы

Часы Судного дня впервые были переведены в 1949 году — после испытания атомной бомбы в СССР. С тех пор их положение менялось 26 раз, реагируя на ключевые мировые события.

В 1953 году, после испытаний термоядерного оружия СССР и США, часы приблизились к полуночи на рекордное значение — две минуты. Обнадеживающие события, такие как подписание договоров о запрещении ядерных испытаний (1963) и сокращении стратегических вооружений (1991), отодвинули «полночь» дальше, достигнув в 1991 году наиболее оптимистичной отметки — 17 минут.

Однако обострение международных отношений, распространение ядерного оружия (Индия, Пакистан), региональные конфликты (Вьетнам, Ближний Восток), а также новые факторы, такие как изменение климата (с 2007 года), вновь сдвигали стрелки часов к катастрофе.

С 2017 года часы стали показывать и секунды. Угрозы, исходящие от ядерных амбиций Северной Кореи, рост напряженности между США и Ираном, а также общая неспособность мировых лидеров эффективно решать глобальные проблемы привели к тому, что в 2020 году часы показали 23:58:20 — одно из самых тревожных значений за всю историю.

Причины последнего перевода

Причиной перевода стрелок Часов Судного дня 27 января послужила совокупность факторов, среди которых: напряженные отношения между ядерными державами, ослабление контроля над ядерным оружием, спецоперация на Украине и вооруженные конфликты Ближнем Востоке.

Помимо этого, ученые выразили обеспокоенность по поводу все большего применения искусственного интеллекта в военной сфере и его роли в распространении ложной информации. Не оставили без внимания и проблемы, связанные с глобальным изменением климата.

Фото: [ istockphoto.com/aerogondo ]

В качестве дополнительных рисков были упомянуты непредсказуемые действия Дональда Трампа во время его пребывания на посту президента США, политическая нестабильность в Венесуэле и эскалация напряженности вокруг Гренландии, вызванная политикой его администрации. Эксперты считают, что все эти факторы в совокупности увеличивают вероятность глобальной катастрофы.

В 2025 году стрелки часов были переведены на отметку 89 секунд до полуночи, что на тот момент являлось самым близким значением к катастрофе за всю историю проекта. В 2026 году стрелки остановились на 85 секундах до полуночи.

Ранее уфолог объяснил значение сигналов «Радиостанции Судного дня».