Великая пирамида Хеопса в Гизе снова стала героиней громкой космической версии: ее назвали возможным «маяком» или даже «антенной» для связи с внеземными цивилизациями, пишет Geekspin со ссылкой на New York Post. Идея принадлежит иранскому исследователю Джалалу Джафари, но важно уточнить сразу: гипотеза теоретическая, спорная и не прошла рецензирование.

Главный аргумент строится на странном совпадении чисел. Пирамида находится примерно на 29,979234 градуса северной широты, а скорость света составляет 299 792 458 метров в секунду. Джафари считает, что сходство слишком заметное, чтобы быть случайностью, и предполагает: координаты могли якобы кодировать научную информацию о Земле для развитых цивилизаций.

Звучит эффектно, но есть большая проблема. Метр — современная единица измерения, определенная Французской академией наук только в 1791 году. Древние египтяне пользовались локтями, а не метрической системой. Поэтому совпадение со скоростью света, скорее всего, выглядит как красивая игра чисел, а не доказательство инопланетного замысла.

Джафари также говорит, что пирамиды могли не только служить гробницами, но и передавать сведения о положении Земли, движении планеты, математических постоянных и астрономии. Он даже предполагает, что огромная масса пирамиды могла быть частью некоего «гравитационного сигнала».

Физики к такой идее относятся крайне осторожно, можно даже сказать, иронично-скептически: у древнего Египта не обнаружено технологий, способных отправлять сигналы на межзвездные расстояния. Да и история пирамид давно обросла похожими теориями — от связи с поясом Ориона до «скрытых посланий».

Пока надежнее всего звучит скучный, но честный вывод: Великая пирамида остается чудом инженерии, а версия об инопланетном передатчике — интригующей, но недоказанной фантазией.