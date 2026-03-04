Ела носки от голода: страшные подробности гибели овчарки Афины в заброшенном доме

По данным Daily Star, во Франции 19-летнему владельцу собаки грозит до трех лет тюрьмы и штраф около £39 тыс. после гибели его питомца от истощения.

Тело бельгийской овчарки по кличке Афина нашли в июле 2024 года в заброшенном доме в деревне к востоку от Монпелье. Соседи обратились к властям из-за сильного неприятного запаха.

Экспертиза показала, что собака умерла от тяжелого истощения. В ее кишечнике также обнаружили носок, что, по словам специалистов, свидетельствует о крайнем голоде — животное пыталось есть любые предметы, которые находило.

В доме нашли фекалии и признаки длительного отсутствия ухода. По данным следствия, хозяин почти не появлялся дома и игнорировал попытки зоозащитников вмешаться, хотя ранее на него уже жаловались из-за жестокого обращения с животными.

К делу подключились две французские организации по защите животных, которые назвали произошедшее жестоким обращением и обратили внимание на проблему бесконтрольной продажи животных через интернет-площадки.

Суд в Монпелье рассматривает дело о преднамеренном оставлении животного без ухода, повлекшем смерть. Помимо тюрьмы и крупного штрафа, обвиняемому также может грозить пожизненный запрет на содержание животных.