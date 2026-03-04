Еще одна страна на пороге гражданской войны: вооруженная молодежь устроила бойню в ночи, убиты женщины и дети

Жуткая атака произошла на севере Южного Судана, где вооруженные боевики ворвались в деревню на рассвете и устроили многочасовую резню, пишет Daily Star.

Нападение произошло в округе Абиемном в административном районе Рувенг. По словам местных властей, десятки вооруженных молодых людей атаковали населенный пункт до рассвета, когда большинство жителей еще спали. Во время нападения поджигались дома и рынки, а жители пытались спастись бегством.

«Среди погибших 90 детей, женщин и пожилых людей, а также 79 представителей региональных сил, включая полицейских», — рассказал местный чиновник Джеймс Монюлуак Миджок.

По его словам, многие тела уже похоронены в братской могиле, а еще как минимум 73 пострадавших были доставлены в госпитали.

Медицинская организация Médecins Sans Frontières сообщила, что больницы оказались переполнены. «Наши приемные и палаты были полностью заполнены пациентами, поэтому нам пришлось разворачивать дополнительные палатки и использовать даже помещения для встреч», — заявил руководитель медицинского отделения Абрахам Денг Луал Век.

ООН предупредила, что ситуация может перерасти в новый виток гражданской войны. По данным организации, около тысячи мирных жителей уже бежали на базу миротворцев в поисках защиты.