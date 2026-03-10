«Если он мертв — мы это скроем»: охранников Эпштейна заподозрили в заговоре

По данным Daily Star, один из заключенных нью-йоркской тюрьмы утверждает, что слышал разговор охранников о возможном сокрытии обстоятельств смерти финансиста Джеффри Эпштейна.

По данным пятистраничного рукописного отчета ФБР, заключенный заявил, что ранним утром 10 августа 2019 года услышал «напряженный шепот» в коридоре возле блока строгого содержания, где находился Эпштейн. В этот момент сотрудники тюрьмы пытались привести его в сознание.

По словам свидетеля, один из охранников якобы сказал: «Чувак, вы его убили».

В ответ, как утверждается, прозвучала фраза: «Если он мертв, мы это скроем».

Заключенный предположил, что голос принадлежал сотруднице тюрьмы Тове Ноэль, которая дежурила в ту ночь. Ранее ее и коллегу Майкла Томаса обвиняли в том, что они не проводили обязательные проверки каждые 30 минут, подделывали журналы и во время смены могли спать.

Оба сотрудника были уволены, однако уголовное дело против них впоследствии закрыли.

Официально власти США признали смерть Эпштейна самоубийством через повешение, однако вокруг обстоятельств его гибели до сих пор сохраняются многочисленные вопросы и теории.