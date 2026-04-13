Это не просто лень: психиатр объяснил, о чем говорит резкая смена характера у мужчин

Резкие изменения в поведении мужчин среднего возраста могут быть не просто ленью или кризисом, а сигналом серьезных проблем со здоровьем, пишет Daily Mail со ссылкой на психиатра британской системы здравоохранения Макса Пембертона. По его словам, за раздражительностью и апатией иногда скрываются гормональные, психические и даже неврологические нарушения.

Эксперт отмечает, что так называемая мужская менопауза — постепенное снижение тестостерона — может вызывать усталость, потерю интереса к жизни и снижение либидо. «В некоторых случаях именно гормоны оказываются частью объяснения», — рассказывает врач.

Еще одна частая причина — депрессия, которая у мужчин проявляется не слезами, а раздражительностью, замкнутостью и отказом от ухода за собой. Также он предупреждает о риске мини-инсультов. «Иногда они вызывают тихие изменения личности без явных физических симптомов», — говорит специалист.

Врач советует не игнорировать такие признаки и проверить здоровье: давление, холестерин и уровень тестостерона. По его словам, важно понять причину изменений, прежде чем делать вывод, что человек просто «перестал стараться».